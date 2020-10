Influenza: Toscana Nord Ovest, già erogate 37.000 dosi vaccino

Oltre 37.000 dosi di vaccino somministrate in pochi giorni sul territorio dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest. Questi i primi dati (ndr, 17 ottobre) sulla campagna antinfluenzale in corso riportati in una nota.

I medici ed i pediatri di famiglia, spiega la Ausl, stanno ritirando le dosi di vaccino nelle farmacie dei cinque ambiti territoriali e stanno vaccinando i cittadini, a partire dalle persone più fragili e quindi a maggior rischio di complicanze.

Per quanto riguarda la campagna antinfluenzale per la popolazione, quest’anno sono circa 500mila i vaccini a disposizione della cittadinanza, quasi il doppio rispetto alla campagna 2019-2020. Per sottoporsi alla vaccinazione il cittadino deve rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia, in modalità programmata, quindi su prenotazioni secondo le modalità da lui indicate. I professionisti da quest’anno ritirano i vaccini a loro attribuiti direttamente nelle farmacie pubbliche e private della propria zona. Sempre su indicazione del singolo medico pediatra di famiglia, le vaccinazioni possono essere effettuate, oltre che negli ambulatori dei professionisti, anche in spazi messi a loro disposizione dall’Azienda sanitaria, con il supporto di personale infermieristico Asl. II calcolo delle dosi assegnate a ciascun medico tiene conto del numero di assistiti in carico per fascia d’età e delle categorie a rischio presenti su un determinato territorio. L’Azienda sanitaria si sta occupando inoltre di vaccinare, in alcune zone ancora in stretta collaborazione con i medici di medicina generale, gli ospiti di strutture a rischio come le Rsa.