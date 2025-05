www.controradio.it Indovina chi viene a cena (con Vannacci) Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Questa sera al teatro Cartiere Carrara, la cena con Roberto Vannacci, eurodeputato e vice segretario della Lega, con 750 partecipanti. Un appuntamento per consolidare la posizione del generale in vista delle prossime elezioni regionali che continua però a causare malumori nel partito di Salvini.

“Il mondo al contrario, a cena con il Generale”, è il titolo dell’appuntamento di venerdì sera al Teatro Cartiere Carrara. 750 persone per mostrare i muscoli ad una Lega che cerca di domare e ingabbiare un personaggio che non intende certo farsi inquadrare da un leader sul viale del tramonto. Matteo Salvini sarà naturalmente presente alla cena di Vannacci per non lasciarlo a briglia sciolta e per mettere comunque il cappello sull’evento. O almeno provarci. Perché la situazione è tesa, in vista delle prossime elezioni regionali d’autunno e non solo. C’è la tattica, che prevede il portare a casa – in vista delle prossime elezioni – il miglior risultato possibile. E poi, c’è la strategia. Troppo costoso e rischioso fondare un nuovo partito e allora perché non lavorare per scalare un partito che ha 34 anni di storia (e in Italia non sono in tanti a poter vantare questa longevità), che pure nel 2018 era diventato il primo partito. Prima che Salvini – al timone da ben 12 anni – lo portasse a spiaggiarsi sulle sabbie del Papeete. E allora forse i tempi sono maturi e Vannacci ci sta lavorando. Usando tutta la debolezza della Lega in una regione come la Toscana, che come si sa, ha rotto. Soprattutto dalla sua parte politica, verrebbe da dire. Alla cena non ci saranno i consiglieri regionali della Lega, né la ex candidata alle regionali Susanna Ceccardi, né la pseudo candidata attuale Elena Meini. Polemiche, divisioni, ammicchi e non detti tengono in scacco la Lega di Salvini. Grande è la confusione sotto il cielo, e quindi, forse, per il generale Vannacci, la situazione è eccellente.