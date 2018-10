Incidenti stradali: 3 morti in Toscana in poche ore

Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente

stradale avvenuto intorno alle 4 lungo la strada regionale 71 a Groppino, nei pressi di Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna (Arezzo). Gli altri due incidenti mortali a Prato e nel comune di Aulla

Domenica di sangue sulle strade in Toscana: tre morti in altrettanti incidenti. Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 lungo la strada regionale 71 a Groppino, nei pressi di Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna (Arezzo). Due le auto coinvolte, accertamenti in corso dai parte dei carabinieri sulla dinamica. La vittima è un 39enne di Arezzo, feriti una 21enne che viaggiava con lui, trasportata all’ospedale di Siena in ambulanza, e i due occupanti dell’altra

auto, un 50enne e la figlia diciottenne portati con l’elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo e del distaccamento di Bibbiena, che hanno lavorato a lungo per liberare due persone rimaste incastrate nelle auto, i sanitari inviati dal 118 e i carabinieri della compagnia di

Bibbiena.

E’ una donna invece la vittima dell’incidente mortale avvenuto questo pomeriggio sulla

statale 63 del Valico del Cerreto ad Aulla (Massa Carrara). A scontrarsi, per cause in corso d’accertamento, un’auto e una moto su cui viaggiavano due coniugi. A causa dell’urto la

passeggera della moto è deceduta sul colpo.

Sul posto il personale del 118 e i carabinieri. Il conducente della motocicletta è stato trasportato all’ospedale di La Spezia dove è stato trattenuto in osservazione, non versando in pericolo di vita. Sono in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. L’Anas rende noto che la strada, che era stata temporaneamente chiusa al al traffico, è stata riaperta alla circolazione.

E’ un giovane di 21 anni invfine la vittima dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa nella periferia sud di Prato. Di origine orientale sono anche le due amiche, 21 e 25 anni, che erano in auto con lui e che sono rimaste gravemente ferite. Tutti sono residenti a Prato.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il ventunenne che era alla guida di una Renault Scenic ha perso il controllo della vettura, mentre percorreva via Baciacavallo,

all’altezza di un cantiere. Invece di procedere secondo la deviazione indicata avrebbe proseguito dritto finendo contro alcuni blocchi di cemento.