Incidente sull’A1, il conducente della macchina scappa lasciando tre feriti

Grave incidente alle 6 del mattino in A1, al km 284 in direzione nord, tra Firenze Impruneta e il bivio A1-A11 Firenze-Pisa verso Bologna. Un’auto ha tamponato un furgone della Società Autostrade che stava predisponendo un cantiere sulla carreggiata. Gli addetti, tre persone, sono rimasti feriti nella collisione. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e personale Autostrade per l’Italia. Le condizioni dello staff di Società Autostradale non sono gravi: due persone sono in codice verde, una in codice giallo. Il conducente della macchina è scappato probabilmente dopo essersi reso conto di quello che aveva fatto. Sono attualmente in corso delle indagini. Autostrade per l’Italia comunica che l’incidente è stato risolto poco prima delle 8 e attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili con code a tratti per traffico intenso in direzione Bologna.