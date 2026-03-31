Incidente stradale in Fi-Pi-Li nel Pisano, un morto

Tra Montopoli e Pontedera.Traffico rallentato in entrambe le direzioni di marcia per tutta la mattina. a Venturina (Livorno). Un automobilista di 76 anni è morto sul colpo nella sua auto che è uscita di strada intorno alle 6 di oggi sulla via Aurelia

Incidente mortale stamani sula superstrada Firenze-Pisa-Livorno nel tratto compreso fra Montopoli e Pontedera est in direzione sud. Nello scontro sono rimasti coinvolti diversi mezzi: un tir, un furgone, due macchine e una moto.Nell’impatto un uomo, che viaggiava su una delle due auto, è morto mentre altre cinque persone sono rimaste ferite e una di loro è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 e sul posto stanno ancora operando le squadre dei vigili del fuoco e i tecnici del global service Avr, il traffico è fortemente rallentato in entrambe le direzioni di marcia. Lo scontro è avVenuto all’altezza dell’usicita di Momtopoli in direzione mare e il personale dei vigili del fuoco ha estratto dalle lamiere i feriti che sono poi stati assistiti dal 118. Una delle persone coinvolte è però morta sul colpo e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un automobilista di 76 anni è morto invece sul colpo nella sua auto che è uscita di strada intorno alle 6 di oggi sulla via Aurelia, per cause al vaglio della polizia, e si è ribaltata in un fosso.

L’uomo che è rimasto incastrato nell’abitacolo, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberarlo, ha riportato una frattura cranica ed è deceduto sul posto. Quando sono arrivati i volontari del 118 con medico, il 76enne era già in arresto cardiaco, e nonostante aver tentato tutte le manovre rianimatorie per lui non c’è stato niente da fare.