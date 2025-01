www.controradio.it Inchiesta sui medici: soldi e benefit per prescrivere integratori Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

Inchiesta sui medici: per la Procura di Firenze la Shedir Pharma group pagava medici o offriva loro benefit per prescrivere integratori. L’accusa è di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Tutto è partito dalla confessione di un medico fiorentino coinvolto in un procedimento penale sulla falsificazione di certificati vaccinali anti Sars-COv2. Durante la sua deposizione è venuto fuori un nome, quello della Shedir Pharma group, società farmaceutica con sede nella provincia di Napoli. Subito è scattata una nuova inchiesta che vede ora indagati dalla Procura di Firenze 21 persone, tra medici di base e dirigenti della casa farmaceutica. Per la Pm titolare dell’inchiesta Barbara Bresci si tratta di corruzione e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. Il gioco è quello che nell’ambiente è stato perpetrato per anni, anche a livelli parecchio più alti. Sia dal punto di vista delle farmaceutiche coinvolte che dei regali offerti. Sembrava un sistema superato, invece secondo gli inquirenti, i dirigenti della Shedir offrivano ai medici di base denaro, accesso a centri benessere e vacanze pagate in villaggi turistici a Marina di Camerota. I tempi dei “congressi” all inclusive alle Maldive sembrano passati da tempo. In ogni caso, la contropartita che i dirigenti chiedevano ai medici di base fiorentini era di prescrivere il Neviacin e il Shedirflu. Integratori, il primo per il sistema immunitario, il secondo per le vie respiratorie. Un giro di milioni di euro, un libro mastro con tutti i dettagli e i nomi dei medici a libro paga. Il tutto senza alcuna valutazione di efficacia terapeutica.