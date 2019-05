Inceneritore di Scarlino: scaduta l’autorizzazione del 2018

L’inceneritore di Scarlino è oggi “privo di autorizzazione”. Lo comunica il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi aggiungendo che “la Regione ha l’obbligo di istruire e concludere il procedimento ed è diritto della società presentare la richiesta di riesame”.

Il governatore si assume la “responsabilità di dire che la conclusione dei lavori della Conferenza dei servizi non potrà che essere negativa. Questo alla luce delle informazioni di cui la Regione dispone e che non contengono novità rispetto agli atti che hanno portato alla decadenza dell’autorizzazione” Così in una nota il presidente della Toscana è intervenuto in merito agli articoli apparsi oggi sulla stampa in relazione alla Conferenza dei servizi sull’inceneritore di Scarlino (Grosseto), apertasi ieri in Regione.

L’ultima autorizzazione concessa è stata bocciata dal Consiglio di Stato nel gennaio scorso.

e la società Scarlino Energia aveva richiesto di adeguarsi alla decisione.

L’impianto era stato chiuso più volte per problemi d’emissione. I Comuni di Scarlino e Follonica avevano presentato cinque motivi di ricorso contro l’impianto, quattro dei quali accolti dal Consiglio di Stato.