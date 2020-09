Incendio vicino allo Yab: motorini in fiamme, colonna di fumo visibile a km di distanza

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di ieri nel centro di Firenze per un incendio di motorini in piazza Davanzati, episodio che ha richiamato la curiosità di centinaia di passanti che si sono accalcati nelle vicinanze per osservare le operazioni di spegnimento.

Il fuoco ha distrutto una decina di mezzi a due ruote in sosta e lambito, annerendola, la parete esterna posteriore di un palazzo che, tra l’altro dentro ospita un cinema a una discoteca. La colonna di fumo nero scaturita dall’incendio è stata visibile da varie parti della

città.

I pompieri hanno dovuto sfondare un portone per spegnere le fiamme, entrate in un vano interno dove sono posizionati apparati tecnici di vario tipo, come contatori elettrici e altri. Sul posto anche le volanti della polizia e la polizia municipale.

Il sindaco Dario Nardella sull’accaduto ha detto: “L’incendio di questo pomeriggio vicino allo Yab è un fatto gravissimo. Le forze dell’ordine stanno già indagando e ovviamente come Comune garantiremo la massima collaborazione, a partire dall’utilizzo delle immagini delle telecamere. Appena ci saranno sviluppi vi informeremo”.