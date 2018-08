Incendio Pietrasanta: Rossi, esemplare lavoro di squadra

“Il comportamento di Arpat, Asl e tecnici della Regione è stato esemplare. E’ stato un lavoro di squadra e una lezione per tutti. Le donne e gli uomini delle istituzioni regionali che hanno gestito l’emergenza creata dal tragico incendio del capannone, ieri a Pietrasanta, lo hanno fatto con grande capacità e intelligenza, garantendo alla popolazione una tempestiva e puntuale informazione su quanto stava accadendo, senza reticenze e senza sottovalutare i rischi del caso. Tutto questo ha impedito che si creassero inutili allarmismi e ha consentito ai Comuni della zona di prendere subito tutte le precauzioni necessarie a scongiurare possibili danni alla salute dei cittadini”. Lo sottolinea il presidente della Regione Enrico Rossi, ringraziando tutti coloro che si sono adoperati nel corso dell’emergenza.

“Voglio ringraziare, oltre al personale di Asl, Arpat, e della Regione – ha detto il presidente – vigili del fuoco, volontari, forze dell’ordine e tutti gli uomini delle istituzioni che hanno lavorato insieme durante e dopo l’emergenza, sul luogo dell’incendio. Grazie anche ai sindaci che, in pochissimo tempo, si sono attivati e hanno informato la

popolazione. La risposta è stata efficace, il sistema ha funzionato. Accanto a questo, occorrerà poi proseguire anche nell’impegno per la prevenzione, per evitare che, in futuro,

episodi di questa portata possano tornare a verificarsi”.

“La situazione è tornata alla normalità in Versilia. C’è stato forte allarmismo, comprensibile. Al momento non ci sono segnali di preoccupazione per la salute e l’ambiente”. Così il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti che ha tenuto una conferenza stampa davanti al magazzino andato a fuoco. Giovannetti ha parlato di “intervento immediato e professionale da parte dei vigili del fuoco che hanno circoscritto, domato e spento l’incendio. Non ci sono più pericoli. Adesso aspettiamo le analisi di Arpat, tra domenica e lunedì. Le prime analisi, frutto del monitoraggio della centralina poco distante da qui, non ha evidenziato valori anomali”.