Incendio in casa a Firenze, tramvia interrotta e disagi traffico

Incendio in un’abitazione di via Guido Monaco questa mattina a Firenze. Sul posto i vigili del fuoco, vigili urbani e 118. La Linea T2 della tramvia è stata momentaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso, fa sapere Gest.

Disagi alla circolazione, questa mattina anche nella zona di via di Novoli per uno scavo urgente all’altezza del ponte San Donato nella corsia verso viale Redi, reso necessario da un guasto a una linea elettrica di bassa tensione. Secondo quanto comunicato da Enel, la riparazione è stata effettuata.

Sempre stamani a Firenze sono ripresi i lavori in viale degli Astronauti, per la sostituzione di un tratto di linea interrata di media tensione elettrica danneggiata con un nuovo cavo di ultima generazione. Si tratta, spiega il Comune, della prosecuzione dell’intervento già avviato la scorsa settimana e con cui i tecnici di E-Distribuzione (la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) avevano attuato una soluzione provvisoria per garantire l’elettricità a una grossa parte del quartiere di Novoli. Una volta concluso l’intervento, tra giovedì sera e venerdì, sarà rimosso il bypass temporaneo e riattivato il normale schema delle rete elettrica. Per questo intervento, spiega sempre il Comune, questa mattina si sono registrate ripercussioni per le provenienze dall’A11 e dal viadotto dell’Indiano verso viale Gori.