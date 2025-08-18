Controradio Streaming
Incendio a Massarosa, vento complica le operazioni
ToscanaCronaca

Incendio a Massarosa, vento complica le operazioni

By Raffaele Palumbo
Controradio news

Un incendio è in corso nella zona di Piano di Conca a Massarosa (Lucca), in Versilia. La strada Sarzanese “è chiusa da via della Sassaia a via di mezzo a Piano di Conca. Lungo la strada fiamme sotto controllo, si lavora alla parte alta, il vento non facilita le operazioni”.

Un vasto incendio è scoppiato nella zona di Piano di Conca a Massarosa (Lucca), in Versilia. Secondo le fonti locali e il Comune, il rogo è partito dalla via Sarzanese, ha subito distrutto terreni agricoli, in particolare uliveti, ed è stato alimentato e spinto dal vento che sta complicando le operazioni di spegnimento. La strada Sarzanese è stata chiusa nel tratto compreso tra via della Sassaia e via di Mezzo, a Piano di Conca, per motivi di sicurezza e per consentire ai mezzi dei soccorsi di operare in modo efficace. Le fiamme si sono rapidamente propagate dai bordi della strada verso la collina soprastante, minacciando alcune abitazioni. Il Comune ha fatto sapere che se lungo la Sarzanese le fiamme sono sotto controllo, la situazione resta critica nella parte alta, dove il vento ostacola il lavoro dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio boschivo (AIB), impegnate anche con elicotteri regionali per il monitoraggio e lo spegnimento. Non risultano al momento evacuazioni di massa, ma sono segnalati possibili disagi per alcune famiglie, e permane la preoccupazione per il rischio di nuovi focolai dovuti alle raffiche di vento. Diverse testate locali sottolineano che la zona è stata colpita da roghi anche in passato e che la velocità di propagazione di oggi è particolarmente elevata. Il Comune ha invitato i residenti alla prudenza e a non avvicinarsi all’area interessata dall’incendio, mentre le squadre continuano a lavorare per circoscrivere il fronte e proteggere le abitazioni e i beni agricoli.

