Incendio a Lucca, donna trovata morta in casa

Incendio in un’abitazione a Lucca, donna trovata morta. Dai primi accertamenti le cause del rogo sarebbero accidentali.

Incendio in un’abitazione a Lucca, trovata morta una donna di 63 anni. E’ accaduto la notte scorsa. Da quanto emerso, il corpo della donna non è stato interessato dalle fiamme: l’ipotesi fatta da chi è intervenuto è che il decesso sia dipeso dalle esalazioni sprigionatesi a seguito del rogo. Sulle cause delle fiamme dai primi accertamenti sarebbero accidentali. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari inviati dal 118. L’allarme è scattato dopo le 3 a San Lorenzo a Vaccoli.

L’incendio ha interessato un’abitazione indipendente. Quando i soccorritori sono entrati nella casa hanno rinvenuto, sul letto, la donna priva di vita. Accertamenti sono in corso da parte della polizia.