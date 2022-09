In Toscana torna concorso fotografico Wikipedia su monumenti

‘Wiki loves monuments’, il concorso fotografico online e gratuito organizzato da Wikipedia Italia che coinvolge fotografi professionisti e amatoriali per documentare i monumenti italiani, torna anche in Toscana con protagonisti castelli e fortificazioni: dal 1 al 30 settembre i partecipanti potranno inviare le proprie foto su Wikimedia Commons.

Alla fine del concorso italiano la giuria decreterà dieci vincitori che concorreranno alla manifestazione internazionale: sarà inoltre stilata una classifica toscana. “Questo è un concorso fotografico ma è anche qualcosa di più tutti – ha dichiarato Iolanda Pensa, Presidente di Wikimedia Italia -. È la più grande iniziativa internazionale che chiama

partecipanti, volontari, comunità online e istituzioni adocumentare il patrimonio culturale del proprio paese e a renderlo pienamente accessibile a tutti.

Wikipedia e i progetti Wikimedia danno grandissima visibilità alla ricchezza culturale e, grazie al contributo collaborativo, stanno diventando le più grandi banche dati esistenti sul patrimonio culturale mondiale: gratuite, facilmente aggiornabili e a disposizione per ogni uso. Vorrei invitare tutti a partecipare al concorso, per condividere le proprie fotografie con il mondo, per contribuire alla conoscenza libera e per valorizzare la bellezza dell’Italia”.