In scuola Firenze strappato striscione ‘Qui nessuno è straniero’

Alla scuola Vittorio Veneto, a Firenze, è stato “strappato lo striscione con la scritta ‘Qui nessuno è straniero’. Quello che è accaduto è inaccettabile”. A darne notizia l’assessora all’educazione di Palazzo Vecchio Benedetta Albanese e il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli.
Alla scuola Vittorio Veneto, a Firenze, è stato “strappato lo striscione con la scritta ‘Qui nessuno è straniero’. Quello che è accaduto è inaccettabile”. A darne notizia l’assessora all’educazione di Palazzo Vecchio Benedetta Albanese e il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli. “Abbiamo deciso, insieme alla maggioranza del Quartiere 1, di ritrovarci oggi in piazza Santa Croce alle 16.30 con gli stessi bambini, per disegnare di nuovo quel messaggio e mettere lo striscione sul balcone del palazzo del Quartiere 1 – ha affermato Rufilli -. Perché ‘qui nessuno è straniero‘ non è più soltanto una frase: è un’idea di società, di città e di quartiere che vogliamo. Sono le istituzioni a doversi spendere per prime per una società unita, che dice no alle divisioni e alle intolleranze e che non fa campagna elettorale sui bisogni dei bambini”. “Un gesto rivolto contro parole scritte dai bambini rende ancora più importante essere oggi al loro fianco – ha osservato Albanese -. La scuola è il luogo in cui si impara a vivere insieme, a conoscersi e a riconoscersi come parte della stessa comunità: nessuna barriera può entrare nelle nostre classi. Firenze continuerà a investire sull’inclusione, sull’alfabetizzazione e sugli strumenti che permettono a ogni bambina e a ogni bambino di sentirsi parte della scuola e della città. Ringrazio le scuole e tutta la comunità educante fiorentina che ogni giorno rendono concreti questi valori”.