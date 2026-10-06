Fuori strada con auto ‘voleva uccidere ex’, condannato a 6 anni

Pubblicate le motivazioni della sentenza che ha condannato a 6 anni un giovane cittadino gambiano che aveva minacciato e tentato di uccidere la fidanzata.
Quel colpo secco e violento al volante urlando “se non mi ami allora moriamo tutti” non può essere ricondotto al mero reato di tentate lesioni ma al più grave reato di tentato omicidio. Per il giudice del tribunale di Pistoia quindi quel gesto impulsivo, diretto a far ribaltare la microcar della sua ex fidanzatina all’epoca minorenne provocando il grave incidente, è avvenuto con “volontà di uccidere”. É quanto si legge nelle ragioni della decisione della condanna a sei anni di reclusione per un giovane cittadino gambiano di 25 anni che la sera del 2 settembre dello scorso anno fece finire fuori strada, sterzando violentemente lui stesso il volante, la microcar guidata dall’ex fidanzatina dopo averla minacciata di morte. A riportare la notizia l’edizione locale de La Nazione. Una sentenza del 14 luglio scorso che aveva modificato il titolo di reato rispetto all’ipotesi iniziale di stalking e lesioni aggravate per il quale il pubblico ministero aveva richiesto la condanna a due anni e otto mesi. I fatti del processo risalirebbero ai mesi di giugno e settembre 2025 quando la vittima aveva deciso di chiudere la relazione affettiva con il 25enne. Subito dopo la rottura, il giovane aveva iniziato ad assillare la ragazza con messaggi e telefonate, alternando minacce a ricatti emotivi, come atti di autolesionismo. Una situazione poi culminata il 2 settembre quando la ragazza si era incontrata con l’ex per un ultimo chiarimento.