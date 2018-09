Firenze, venerdì 21 settembre, torna la Notte al Museo per i bambini dai 6 ai 12 anni che dormiranno in sacco a pelo nel Salone dei Cinquecento.

Alla luce del successo dell’evento Firenze dei Bambini del maggio scorso e in preparazione della nuova edizione – che vedrà la sua realizzazione nell’aprile 2019 – a pochi giorni dalla ripresa delle scuole, venerdì 21 settembre, il Comune di Firenze e MUS.E offrono ai bambini e alle loro famiglie la possibilità di vivere un’esperienza unica: dopo un percorso guidato alla scoperta del palazzo, sarà possibile pernottare nel Salone dei Cinquecento fino alla mattina successiva.

Ed al risveglio, grazie alla collaborazione di Rigoni di Asiago e di Fondaco Italia, i partecipanti potranno fruire di una buona colazione… per poi lasciare il posto ai visitatori del giorno dopo.

“Un’esperienza magica che i bambini ricorderanno come momento di gioco e formazione – ha detto la vicesindaca Cristina Giachi – Un’occasione per chiudere gli occhi con la grandiosità del Salone dei Cinquecento e ritrovare al risveglio la stessa meraviglia. Una possibilità che insieme a Mus.e abbiamo voluto offrire nuovamente alle famiglie, dopo il grande successo dello scorso anno. I nostri bambini-cittadini – ha proseguito la vicesindaca – vivranno per una notte l’emozione di dormire nel 16esimo secolo, ma proietteranno questa esperienza nel loro futuro conservandola come patrimonio culturale”.