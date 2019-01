In auto su Ponte Vecchio: multato da municipale

Ha imboccato con la sua auto Ponte Vecchio, ma è stato immediatamente fermato da una pattuglia della Polizia Municipale che lo ha multato: è successo questo pomeriggio mentre due agenti della Zona Centrale stavano pattugliando il Ponte. Quando hanno visto arrivare sul ponte un’auto di grossa cilindrata proveniente dal lato di Lungarno Archibusieri l’hanno subito fermata: il Ponte è infatti un’area pedonale classificata come tipo A e cioè interdetta a qualsiasi tipo di veicolo tranne che a quelli di polizia e ai mezzi di soccorso.

Il conducente, un 48enne residente nel pisano, ha detto di essere uscito da una autorimessa nei pressi del Ponte Vecchio, lato Lungarno Archibusieri, che gli ha rilasciato il tagliando per il transito in Ztl. Probabilmente il conducente si è confuso nella strada da prendere ma è stato comunque sanzionato con un verbale da 83 euro poiché circolava in area pedonale.