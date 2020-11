Imprese: da Cciaa Maremma fondi per digitale nel turismo

Si amplia l’offerta di contributi a fondo perduto che la Camera di commercio Maremma e Tirreno mette a disposizione delle imprese.

Da lunedì 23 novembre, fino al 30 aprile 2021, tutte le imprese della filiera del turismo potranno fare domanda per ottenere un voucher pari al 70% delle spese sostenute per lo sviluppo di servizi digitali, a fronte di un investimento minimo di mille euro e fino a un contributo massimo di 5mila euro.

Il percorso lungo il quale la Camera di commercio si sta muovendo, precisa una nota, è quello della crescita digitale e dell’innovazione, ed è stato scelto per indicare un futuro alle micro, piccole e medie imprese di Grosseto e Livorno, mettendo a disposizione seminari formativi, esperti ed ora anche i voucher.

“Ogni impresa, oggi, deve fronteggiare l’accelerazione dell’evoluzione digitale, e questo è tanto più vero per il settore turistico che, duramente colpito dalla situazione pandemica, può sfruttare questo momento per riorganizzarsi”, commenta il presidente della Camera di commercio Riccardo Breda.

“Con il Bando ci proponiamo di sostenere parte delle spese per compiere questo passo in avanti. E’ un’altra tappa di un cammino che proseguirà per tutto il 2021”, conclude.

Bando e modulistica saranno pubblicati da lunedì sul sito camerale.