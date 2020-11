Scuola: a Firenze due nuovi nidi comunali

Si tratta del nuovo asilo nido di via dell’Arcovada e di quello che sarà realizzato in un immobile dismesso nel piazzale delle Cascine.

Il primo farà parte del campus scolastico realizzato nell’area ottocentesca dell’ex mercato del bestiame: avrà una capienza da un minimo di 50 bambini e bambine a un massimo di 60 e tre sanzioni per piccoli (età inferiore a 12 mesi), metà (tra i 12 e i 24 mesi) e grandi (tra 24 e 36 mesi).

L’importo totale, tra riqualificazione e messa in sicurezza, è di due milioni: l’apertura dei cantieri è prevista per la fine del 2021.

Il secondo nido avrà una capienza da un minimo di 40 bambini e bambine ad un massimo di 48: l’edificio è ampio 590 mq a cui si aggiungono 230 mq di pertinenze. L’inizio dei lavori è stimabile nei primi mesi del 2022 per un importo complessivo di 1,5 mln: il nuovo asilo nido si svilupperà su due piani e avrà tre sezioni con spazi per l’accoglienza, il soggiorno-pranzo, il riposo, i servizi igienici e il cambio. Inoltre sono previsti tre laboratori destinati alle attività psicomotorie, alla pittura, alla manipolazione e alle attività euristiche; la cucina e i locali di servizio.

“I due nuovi asili rientrano nell’obiettivo strategico del sindaco Nardella di incrementare i posti nei nidi d’infanzia – ha detto l’assessore all’Educazione di Palazzo Vecchio Sara Funaro -. Quando entreranno in funzione i due nuovi nidi ci consentiranno di avere circa 100 posti in più per accogliere i piccoli fiorentini e ci consentiranno di dare un taglio consistente alle liste di attesa e di poter dare ulteriori risposte concrete ai bisogni educativi delle famiglie”.