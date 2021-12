Imbrattato Palazzo Strozzi con scritta bianca

La scritta recita “Jeff Koons marry me’, ovvero Jeff koon sposami. E’ in inglese vergata con vernice bianca sul bugnato di due facciate di Palazzo Strozzi a Firenze, che ospita la mostra dell’artista intitolata ‘Shine’ fino al 30 gennaio.

L’imbrattamento è stato scoperto stamani e la scritta si estende ad angolo interessando due facciate dello storico palazzo. Già avviate le prime operazioni per la rimozione della scritta ma la presenza del bugnato, antico rivestimento architettonico in pietra lavorata utilizzato per abbellire edifici di pregio, non renderà facile l’intervento.

“Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a un fatto così grave”, “un atto come questo va contro il decoro della città, il rispetto della sua bellezza e della sua storia e, più in generale, del bene comune che tutti dobbiamo difendere. Si tratta di un gesto inqualificabile nei confronti di un simbolo di cultura, inclusione e educazione per Firenze e l’Italia che, come tale, va difeso e preservato. Simili scempi non devono mai più ripetersi in futuro”. Lo afferma in una nota Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi. “Un grave atto di vandalismo contro uno dei simboli della storia e della cultura a Firenze – si sottolinea sempre dalla Fondazione – La frase fa provocatoriamente riferimento a Jeff Koons, protagonista della grande mostra in corso a Palazzo Strozzi che ad oggi ha già superato le 100mila presenze posizionandosi tra gli eventi espositivi più visitati in Italia”. “Grazie all’immediata collaborazione del Comune di Firenze – prosegue l’ente culturale – sono già state attivate le operazioni di restauro e di pulitura attraverso il lavoro di un team di restauratori dedicati, parallelamente sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per individuare i responsabili dell’accaduto”.

“Qui ci vuole un decreto legislativo che abbia la funzione di scoraggiamento per la gente che imbratta monumenti unici al mondo del Rinascimento e del nostro passato”. Lo ha affermato Eike Schmidt, direttore degli Uffizi, interpellato dai cronisti a proposito della scritta che ha imbrattato le facciate di Palazzo Strozzi.

“Le Gallerie degli Uffizi – ha ricordato Schmidt, a margine della presentazione delle sale riallestite dell’Elettrice Palatina a Villa La Quiete – si sono sempre pronunciate per aumentare le multe per imbrattamento, che sono veramente basse. C’era già una proposta di legge due anni fa per aumentare le multe. Quando ci fu il camion in retromarcia che andò contro il Corridoio vasariano la multa fu di soli 250 euro, una cosa assolutamente ridicola. Bisogna aumentare le multe: e se viene fatto con dolo, come in questo caso, bisogna anche prevedere altre misure”.

Servono “sicuramente” multe più salate per punire gli atti vandalici contro beni culturali: lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, commentando l’imbrattamento delle facciate di Palazzo Strozzi a Firenze, dove è stata realizzata con vernice bianca una grande scritta ‘Jeff Koons marry me’. “Soprattutto lo vediamo noi – ha affermato, parlando a margine della presentazione della 7/a edizione del salone TourismA -, una regione come la Toscana che della cultura ne fa un elemento e un segno distintivo: non possiamo vivere sotto la spada di Damocle di un territorio così ricco di beni culturali, ma con i danni che spesso ritualmente caratterizzano tutto questo”.