Imbrattata sede evento organizzato da Italia Viva su ‘Sì’ a nuova pista. Basta No!’

Firenze, una scritta sul muro, con bomboletta nera e rossa, che dice ‘La piana ha già deciso, no alla nuova pista’, è comparsa sul muro del Camplus di Firenze dove stamattina era in programma un incontro organizzato da Italia Viva Firenze per ribadire il sostegno alla nuova pista dell’aeroporto di Peretola.

Lo riportano sui social Raffaella Paita, senatrice Iv e capogruppo del Terzo polo al Senato e Gabriele Toccafondi, consigliere comunale Iv a Sesto Fiorentino. “Appena arrivati a Firenze questa mattina abbiamo trovato imbrattata la sede che ha ospitato il nostro dibattito sul ‘sì’ alla nuova pista dell’aeroporto – racconta Paita su Facebook .- Un fatto gravissimo non solo perché è stata danneggiata una struttura (che ci siamo impegnati noi di mettere a posto) ma soprattutto perché mai nel confronto democratico di idee bisognerebbe travalicare la civiltà”.

“Noi andremo avanti. A testa alta – continua Paita .- Continueremo a spiegare le nostre ragioni a favore della realizzazione della nuova pista perché è fondamentale per Firenze avere un’aeroporto funzionale, per garantire crescita e sviluppo del sistema economico e turistico toscano”.

Il Pd, conclude, “sta invece tentennando e spesso strizzando l’occhio anche ai populisti del M5s e a chi non vuole la nuova pista. Per noi invece è fondamentale essere chiari su questo punto e sui tempi rapidi che devono essere rispettati. Chiediamo al ministro Salvini di fare presto e di non perdere tempo, visto che dice in ogni intervista di voler sbloccare opere ma che nei fatti non si è ancora visto niente”.

Anche Toccafondi conferma sui social la volontà di andare avanti. “Continueremo ad esprimere le nostre ragioni democraticamente e liberamente e lo faremo in ogni sede, con rispetto e a testa alta”.