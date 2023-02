Carnevale di Viareggio, polemica degli animalisti di Aidaa sul ‘Carro Gorilla’

Viareggio, sulla presenza al Carnevale viareggino del carro ‘L’evoluzione della specie’, caratterizzato da un gorilla alto 17 metri, che rappresenta una critica all’autodistruzione dell’uomo e alle istituzioni come l’Onu, polemizza l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa).

“Ancora una volta si utilizza l’immagine di un animale – sottolinea l’associazione Aidaa in una nota -, in questo caso quello di una grande scimmia, per rappresentare la guerra e la miseria umana, e questo è deprecabile ed offensivo per i primati che non sono mai stati causa del male di questo mondo ma sono stati loro stessi oggetto della malvagità umana che li ha cacciati ed uccisi per rubare loro la foresta dove vivono”.

Per gli animalisti “se si vuole rappresentare i punto di non ritorno dell’evoluzione della specie, si mostrino gli umani armati che si ammazzano tra loro e non gli animali, anime innocenti che nulla hanno a vedere con i danni al pianeta e le guerre, tantomeno in un carro allegorico del Carnevale di Viareggio“.