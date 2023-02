Carnevale di Viareggio, oggi sabato 4 febbraio, al via edizione dei 150 anni. Il programma

Viareggio, prende il via oggi, sabato 4 febbraio, l’edizione dei 150 anni del Carnevale di Viareggio con la sfilata del primo dei sei corsi mascherati in programma per tutto il mese di febbraio.

Dalle ore 15:00 in piazza Mazzini l’atteso rituale dell’Inaugurazione del Carnevale. Il corteggio di maschere con la Filarmonica Versilia, banda del Carnevale di Viareggio, gli sbandieratori del Palio di Querceta e le maschere, dopo aver percorso via Mazzini, raggiungerà il Belvedere delle Maschere.

Qui le maschere dei Rioni consegneranno la Burlamacca a Burlamacco e Ondina per issarla sul pennone più alto di piazza Mazzini. Durante l’alzabandiera gli squilli di tromba composti dal Maestro Michele Orselli cento anni fa saranno eseguiti dalla fanfara di trombe del Maestro Andrea Tofanelli con i trombettisti: Federico Trufelli, Francesco Cecchetti e Alessandro Vanni.

Alle ore 16:00 i tre colpi di cannone daranno il via al primo dei sei Corsi Mascherati. Sui Viali a Mare sfileranno per la prima volta le opere allegoriche realizzate dagli artisti del Carnevale di Viareggio. Si potranno ammirare 9 carri di prima categoria, 4 di seconda categoria, nove mascherate in gruppo e dieci maschere isolate in concorso. Oltre alle pedane aggregative fuori concorso.

L’importanza di questa edizione del Carnevale è stata sottolineata anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in occasione del 150° del Carnevale di Viareggio, un paio di giorni fa, ha ricevuto al Quirinale il Sindaco, Giorgio Del Ghingaro, accompagnato dalla Presidente e dal Direttore della Fondazione Carnevale di Viareggio, Maria Lina Marcucci e Marco Francesconi e gli artisti vincitori dell’edizione 2022.

Nell’occasione al Presidente della Repubblica è stato consegnato il Burlamacco d’oro 2023, maschera simbolo del Carnevale viareggino e mascotte della città. Il sindaco Del Ghingaro ha rappresentato a Mattarella le peculiarità della manifestazione e la grande partecipazione della città intorno al Carnevale. La presidente della Fondazione Marcucci ha invece illustrato i contenuti e il programma delle celebrazioni per l’anniversario dei 150 anni del Carnevale di Viareggio e raccontato le attività che tutto l’anno caratterizzano la Cittadella. Mattarella ha dimostrato di conoscere bene la storia della manifestazione ed ha elogiato le straordinarie capacità creative degli artisti del Carnevale di Viareggio e la loro capacità di saper raccontare l’Italia

Quest’anno non mancano le polemiche culminate con una petizione con centinaia di no, contro la presenza al quarto corso in programma domenica 19 della banda ‘Us naval forces Europe/Allied force Band’, che è stata inviata alla Fondazione Carnevale.

Il Programma: https://viareggio.ilcarnevale.com/programma-eventi/corsi-mascherati/