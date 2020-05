Il tempo delle bici. Filofficina Firenze “Occorre puntare su sicurezza su strada e contro i furti”

E’ il tempo delle bici. Il Governo alla fine ha varato nel Decreto Rilancio anche il bonus per le due ruote.

Al beneficio potranno accedere i maggiorenni residenti in Comuni al di sopra dei 50 mila abitanti: tetto massimo è 500 euro, copre in ogni caso il 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di bici, monopattini, monoruota, normali o elettrici. La validità del buono parte dal 4 maggio (quindi retroattivo) e fino al 31 dicembre 2020.

Chiara Brilli ha intervistato Lorenzo, biciclettaio della Filofficina di Firenze