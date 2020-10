Il Signor Rossi. La politica, le idee, i bisogni delle persone. Con Enrico Rossi e Raffaele Palumbo. La nuova trasmissione di Controradio con il Presidente uscente della Regione Toscana. Prima puntata.

Politica e Covid-19: la polemica sulla richiesta dei governatori leghisti di tornare alla Dad per gli studenti, il modello tedesco e le geometrie variabili per andare avanti adesso, la prospettiva di una cura e l’attesa per il vaccino.

Replica domenica alle ore 9.00