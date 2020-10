Il processo ai Chicago 7 in esclusiva allo Spazio Alfieri

Da giovedì 15 ottobre (ore 21.30) fino a mercoledì 21 ottobre in vari orari il nuovo film di Aaron Sorkin “Il processo ai Chicago 7”

Il nuovo film di Aaron Sorkin, fra i più grandi sceneggiatori statunitensi nel “Il processo ai Chicago 7” racconta come Nixon mise alla sbarra l’intera sinistra della controcultura; il tempo è quello delle rivolte (finite in tribunale) del 1968, ma lo sguardo del regista è sempre rivolto al presente, all’America di Trump.

Aaron Sorkin firma sceneggiature geniali, dal film Codice d’onore, alle serie The West Wing e The Newsroom, fino all’Oscar per The Social Network di David Fincher e all’eccezionale Il buio oltre la siepe di quest’anno, in versione teatrale a Broadway.