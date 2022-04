🎧 Il ricordo di Michele Manzotti su Controradio (ascolta lo speciale) Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:46 Share Share Link Embed

E’ morto all’eta’ di 62 anni, per un malore improvviso, il giornalista de La Nazione Michele Manzotti, consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, consigliere nazionale Casagit, grande esperto di musica, la sua seconda passione insieme al giornalismo. Manzotti si e’ sentito male mentre assisteva a un concerto a Roma. Lascia la moglie e due figli.

Lo ricordano l’Associazione Stampa Toscana e l’Ordine dei giornalisti della Toscana che “affranti si stringono in un grande abbraccio alla sua famiglia – scrivono in una nota che lo ricorda – Michele Manzotti se n’e’ andato durante un viaggio a Roma dove stava seguendo un concerto, ossia la sua grande passione, insieme al giornalismo. Aveva 62 anni e stava per andare in pensione dopo una vita passata in redazione. Si era laureato in lettere e comincio’ a insegnare storia della musica e a collaborare con varie riviste. Nel 1995 venne assunto a La Nazione. Era anche direttore responsabile di www.ilpopolodelblues.com”, sito ispirato alla trasmissione radiofonica che da anni curava su Controradio insieme a Giulia Nuti e Fabrizio Berti, raccogliendo il testimone e la memoria di Ernesto de Pascale.

Vi proponiamo un podcast con i ricordi del giornalista Stefano Fabbri, del musicista e co-conduttore Fabrizio Berti e del direttore artistico del Rock Contest, Giuseppe Barone