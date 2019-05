“Il reddito di cittadinanza sta ridando dignità a milioni di italiani”

Podcast 00:00 / 00:04:08 1X

Intervista con il deputato del Movimento Cinque Stelle, Riccardo

Ricciardi

Il reddito di cittadinanza, lo strumento di contrasto alla povertà fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle, mostra la vicinanza e il sostegno concreto che vogliamo continuare a garantire ai nostri cittadini che si trovano in condizioni di bisogno. Chi ha ricevuto risposta positiva per il Rdc deve ricordarsi che entro trenta giorni, come primo atto, deve presentare la Dichiarazione di immediata disponibilità presso i Centri per l’Impiego o presso i Patronati convenzionati. E il percorso non si esaurisce qua: progetti personalizzati, corsi di formazione e riqualificazione professionale sono a disposizione per permettere a tutti i cittadini di rientrare più facilmente nel mondo del lavoro” .