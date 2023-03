Il ministero concede la Cassa integrazione straordinaria a Qf Spa

Cassa integrazione straordinaria all’azienda ‘Fiducia nel futuro della fabbrica a Firenze’ (Qf Spa) concessa dal ministero, l’azienda aveva rilevato la fabbrica ex-Gkn di Campi Bisenzio.

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha concesso la Cassa integrazione alla società che aveva rilevato la fabbrica ex-Gkn di Campi Bisenzio a Firenze, ovvero la ‘Fiducia nel futuro della fabbrica a Firenze’ (Qf Spa). Il decreto che l’ha sancito risale al 19 marzo 2023, a copertura del periodo che va dal 10 gennaio 2022 al 9 ottobre 2022.

Questo è ciò che è stato riportato dall’elenco di aziende con provvedimenti Cigs emanati dall’8 al 15 marzo 2023, pubblicato oggi sul sito del Ministero. Quindi, l’ipotesi che fosse stata concessa una Cig straordinaria alla società dell’imprenditore Francesco Borgomeo, che nel febbraio 2023 era stata messa in liquidazione, era stata ventilata una settimana fa dalla Rsu dell’ex-Gkn.

“Quello stesso Stato di cui invochiamo l’intervento da un anno e mezzo – aveva affermato la Rsu -, ha socializzato sulle casse pubbliche i costi dell’operazione Borgomeo”. L’azienda è stata messa in liquidazione per l’impossibilità di portare a termine con successo il tentativo di reindustrilizzare la fabbrica di Campi Bisenzio, di cui la multinazionale Gkn ha annunciato la dimissione a luglio 2021. Per ora le manifestazioni di interesse sul tavolo della Regione Toscana sono ben sei, che sarebbero disposti a reindustrializzare lo stabilimento. Nel frattempo Qf Spa in liquidazione ha stipulato accordi con società di outplacement, offrendo un servizio per la collocazione dei lavoratori in altre aziende.