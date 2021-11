“Il Male non esiste” in anteprima allo Stensen

“Il male non esiste” vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino, in anteprima nazionale al Cinema Stensen di Firenze. Martedì 30 novembre alle 21, nell’ambito della Festa della Toscana.

Viene presentato in anteprima nazionale stasera martedì 30 novembre al Cinema Stensen alle 21, nell’ambito della Festa della Toscana, “Il male non esiste”, ultimo film del pluripremiato regista iraniano Mohammad Rasoulof. Vincitore dell’Orso d’Oro come miglior film alla Berlinale 70, senza che il regista potesse ritirare personalmente il premio a causa di restrizioni politiche al suo visto. Film che ad oggi non può circolare circolare in patria. Alla proiezione interverranno il presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo e il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury.

La Festa della Toscana celebra la data del 30 novembre del 1786, quando ha adottato un nuovo codice penale in cui, per la prima volta al mondo, si decretava l’abolizione della pena di morte. La Festa è un modo per affermare l’impegno per la promozione dei diritti umani, della pace e della giustizia.