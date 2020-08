Il distretto scolastico di Los Angeles inizia l’anno con la didattica a distanza

Los Angeles, con 634,388 casi confermati, 11,343 morti ed entrambe le curve in salita, Los Angeles Unified School District, inizia l’anno scolastico in ‘remote instruction’.

“Un nuovo anno scolastico porta entusiasmo poiché le porte di opportunità si aprono agli studenti – si legge sul sito di Los Angeles Unified – Le porte delle strutture scolastiche potrebbero non essere aperte all’inizio dell’anno, ma l’opportunità di imparare deve essere presente per tutti gli studenti. L’apprendimento avviene quando studenti e insegnanti sono connessi e il nostro impegno, sia online che a scuola, è volto a garantire agli studenti la migliore istruzione possibile. L’impatto di COVID-19 ci impone di adottare approcci diversi e di compiere sforzi straordinari, ci impegniamo per entrambi”.

“Mercoledì pomeriggio, gli insegnanti incontreranno studenti e famiglie in un ambiente virtuale – informa il sito su quello che sarà il primo giorno di scuola – Per favore, provate a partecipare a queste riunioni poiché aiuteranno gli studenti a partire bene”.

“Abbiamo creato una rete di supporto per assistere con domande su tecnologia, libri di testo, risorse o altri problemi. Un Family Help Desk è aperto dalle 6:00 alle 18:00. Dal lunedì al sabato al numero (213) 443-1300. Le informazioni sul rientro a scuola possono essere trovate anche nel Manuale per la famiglia e lo studente, sul sito web della tua scuola e su lausd.net. Copie stampate del manuale sono disponibili in tutte le scuole. Los Angeles Unified ha anche due canali YouTube in cui le famiglie possono ottenere aiuto con la tecnologia e guardare opportunità di arricchimento per i propri figli”.

“All’inizio del nuovo anno scolastico online, – conclude poi il Superintendent Austin Beutner – ognuno di noi a Los Angeles Unified si impegna a fare del nostro meglio per aiutare gli studenti a continuare a imparare”.