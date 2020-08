Sinistra Civica Ecologista presenta candidati Collegio Firenze1

🔈Firenze, sono stati presentati oggi, presso il Circolo 25 Aprile di via del Bronzino i candidati della lista Sinistra Civica Ecologista per il collegio di Firenze 1, quello che copre l’area del territorio comunale del capoluogo.

Sinistra Civica Ecologista ha deciso di far parte della coalizione di centrosinistra che si candida a guidare la Regione Toscana forte di un proprio programma autonomo, che si basa su una serie di punti fondamentali: sanità pubblica, conversione ecologica ed energetica, economia circolare, beni comuni e ripubblicizzazione della risorsa idrica, lavoro, diritto all’abitare, diritto all’istruzione, infrastrutture diffuse per la mobilità sostenibile. Il tutto all’insegna di un nuovo modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile.

L’obiettivo è quello di contribuire all’affermazione di un governo regionale delle forze democratiche e progressiste, a fronte di un avversario comune, la destra che rischia di minare alla base i principi e i valori della nostra regione. In particolare, Sinistra Civica Ecologista vuole essere un elemento di innovazione e di cambiamento, costituendo l’asse di sinistra ed ecologista della coalizione, per portarne le istanze nel futuro della nostra Regione e per incidere nelle prossime scelte di governo.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Serena Spinelli: medico pediatra al Meyer di Firenze, consigliera regionale uscente in commissione Sanità e politiche sociali; Daniele Lorenzini: medico di famiglia dal 1983, è uno dei cofondatori di Comunità Civica Toscana, l’associazione nata per unire le esperienze civiche dei territori con le forze progressiste ed ecologiste. Sindaco del Comune di Rignano sull’Arno dal 2012, rieletto nel 2017 in una lista civica: Simone Bartoli: laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Pisa, è segretario regionale di Articolo UNO Toscana: