“Il Clown di Oggi”, un evento dedicato alla comicità al femminile con Teatro C’art

By

L’obiettivo è approfondire il tema della comicità al femminile, il contesto è la rassegna di eventi racchiusi all’interno del progetto “Il Clown di Oggi”. L’appuntamento è per oggi, martedì 29 novembre dalle 19 alle 21, con il webinar, diretto dal Teatro C’art di Castelfiorentino (Firenze), intitolato “Clownesse, lo sguardo femminile della comicità”. Gli incontri si terranno in diretta tramite piattaforme Zoom e il canale YouTube di Teatro C’art e saranno fruibili gratuitamente.

L’incontro sarà tradotto simultaneamente dall’inglese e portoghese all’italiano. Saranno presenti artiste di spessore internazionale nel mondo dei clown come Gardi Hutter, Montserrat Munoz, Felicia De Castro, Sue Morrison e Carolina Khoury. La moderatrice dell’incontro sarà Teresa Bruno, mentre l’organizzazione dell’evento è a cura di Teatro C’art con Flavia Marco, Federica Mafucci, Beatrice Nutini e Teresa Bruno. Il progetto nasce dal desiderio del Teatro C’art di confrontarsi sulla figura del clown e di darne una comprensione più profonda, creando un’occasione di formazione per far conoscere al pubblico la varietà e la peculiarità di questo linguaggio.

“Il Clown di Oggi” è un progetto nato nel 2021 e prevedeva 4 incontri on line e che hanno ricevuto oltre 4mila spettatori su YouTube. Oggi ritorna con un incontro totalmente dedicato alle donne clown, alla comicità al femminile, lo scopo è dare seguito a questi incontri webinar online, per mantenere il pubblico creato e apportare nuove informazioni e confronti artistici.

Queste le artiste che parteciperanno:

GARDI HUTTER – attrice, clown e formatrice che opera sulla scena da più di 40 anni, i suoi spettacoli hanno replicato in teatri e festival di tutto il mondo. Dalla Svizzera.

MONTSERRAT TRIAS MUÑOZ – Clown, attrice di film comici, conduttrice di serie TV, grafica, produttrice, assistente alla regia, tecnico di spettacolo. Fondatrice della Compagnia Tortel Poltrona e del Circ Cric e Direttrice del Festival Internacional de Pallasses in Spagna. Dalla Spagna

FELICIA DE CASTRO – Clown e formatrice specializzata nella formazione dedicata alle clown donne. Dal Brasile.

SUE MORRISON – attrice e formatrice. È un’insegnante riconosciuta a livello mondiale specializzata in tecniche Clown e Buffone. Dal Canada.

CAROLINA KHOURY Attrice, autrice, burattinaia e puppet designer. Dall’Italia.

Link alla pagina web dedicata all’evento per maggiori informazioni https://www.teatrocart.com/ news/il-clown-di-oggi- clownesse-lo-sguardo- femminile-della-comicita/? fbclid=IwAR2MNL94_ XU9cbDLSsW2HMUQd_ bI1h5IZKGUCehgrU2OuyLGOJMzKqJ9 apg#respond