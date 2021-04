Il 23 aprile 'A Firenze fioriscono libri" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:33 Share Share Link Embed

In occasione della giornata mondiale del libro, le librerie indipendenti di Firenze regaleranno un Iris a chi acquista in libro. Come accade in Catalogna per la festa di San Jordi

“Vieni in libreria a cogliere il tuo Iris”: è questo lo slogan scelto per la prima edizione de “A Firenze fioriscono i libri” che, in occasione della giornata internazionale del libro e della lettura, porterà nel capoluogo toscano un assaggio di tradizioni Catalane.

Il 23 aprile, infatti, è la giornata mondiale del libro. Si tratta di un evento patrocinato dall’Unesco che si festeggia dal 1996 a partire da una risoluzione per la promozione della lettura e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il Copyright.

Si festeggia in tutto il mondo con diverse manifestazioni ma, in particolare, in Catalogna per la concomitanza della festa di San Jordi. Si festeggia il 23 aprile perché è il giorno in cui nel 1616 sono morti tra importanti scrittori: Cervantes, Shakespeare e De La Vega.

A Barcellona gli innamorati si scambiano un dono, alle donne va una rosa, agli uomini un libro. La città diventa allora una libreria-negozio di fiori all’aperto, con le persone che riempiono le strade a caccia di libri e rose. I librai catalani regalano una rosa per ogni testo venduto, in ricordo delle rose che secondo la leggenda sarebbero sgorgate dal corpo del drago ucciso da San Giorgio.

L’iniziativa di Firenze, che è stata presentata oggi, si innesta sul circuito delle librerie indipendenti che, nonostante la concorrenza di Amazon e la pandemia, cercano di sopravvivere in una rete di alleanze, puntando sul rinsaldare il rapporto con il proprio territorio e con i cittadini.

“E’ la prima edizione ma vorremmo che diventasse un appuntamento fisso per Firenze” ha detto l’assessore alla cultura del Comune Tommaso Sacchi.

Aderiscono le librerie

Alfani, Alzaia, Farollo e Falpalà, Florida, Francese, Leggermente, Marabuk, Menabò, Nani Pittori, On the road, Piccola Farmacia letteraria, Tosso Modo