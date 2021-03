Idra denuncia “negato dibattito pubblico su Costa S.Giorgio”

Idra: “Palazzo Vecchio dice no a 677 cittadini residenti nell’Oltrarno”, “negando il diritto a promuovere assieme al Comune di Firenze un dibattito pubblico” sulla nuova destinazione urbanistica prevista per il complesso della ex Caserma Vittorio Veneto in costa San Giorgio.

Così l’associazione Idra, promotrice del progetto partecipativo ‘Laboratorio Belvedere’. “Nessun membro della Giunta comunale – dichiara l’associazione in una nota – si è assunto la responsabilità di firmare il parere” per l’avvio del dibattito pubblico.

Per Idra, “adesso Palazzo Vecchio dovrà spiegare alla Regione Toscana perché mai non intende avvalersi di un percorso di dibattito e trasparenza, voluto e normato da Palazzo Strozzi Sacrati, che invece adotta per altri interventi. Forse non è gradito che la partecipazione sia richiesta dalla popolazione piuttosto che essere paracadutata dall’alto? E che fine ha fatto il ‘bazooka’ urbanistico promesso un anno fa dalla giunta?

‘Niente studentati di lusso o albergoni – si leggeva sotto i primi colpi della pandemia – ma alta formazione, housing sociale, startuppers, aziende innovative e artigianato. Anche i progetti già avviati di mega resort come Costa San Giorgio dovranno cambiare pelle'”. “Sarebbe paradossale – osserva ancoraIdra – che a ostacolare l’uso di uno strumento di ‘democrazia aumentata’ fosse proprio l’ente più prossimo ai cittadini. Un fatto è certo: la variante urbanistica è ancora tutta da approvare, e bene ha fatto l’Autorità regionale per la

partecipazione ad accogliere il progetto sottoscritto dai residenti”.

Idra auspica che “il governo cittadino dia corso a un ragionevole ripensamento” e ha inviato “al presidente del consiglio comunale e ai gruppi consiliari la richiesta di adottare un’opportuna iniziativa atta a correggere la forma e la sostanza del parere emesso il 26 marzo scorso, a firma del segretario generale, da Palazzo Vecchio” sul progetto partecipativo.