Firenze, covid: sospesa la ztl estiva notturna

L’emergenza sanitaria continua e tornano i provvedimenti a sostegno delle attività economiche del centro storico, come la sospensione della ztl notturna estiva. Dopo la proroga dell’iniziativa dei tavolini ovvero le occupazioni straordinarie di suolo pubblico, ieri la giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, ha deciso di riproporre e/o prorogare alcune disposizioni varate lo scorso anno. Si tratta in primis della sospensione della ztl estiva notturna che sarebbe dovuta scattare dal primo giovedì di aprile (ovvero domani) e che avrebbe comportato il divieto di transito per i non autorizzati nei settori A, B e O dalle 23 di giovedì alle 3 di venerdì, dalle 20 di venerdì alle 3 di sabato e dalle 16 di sabato alle 3 di domenica; nei settori F e G dalle 23 di giovedì alle 3 di venerdì, venerdì e sabato stesso orario.

Confermato inoltre il parcheggio riservato ai residenti in piazza del Carmine, provvedimento legato alla proroga dell’iniziativa dei tavolini (36 posti riservati ai titolari di permesso dei settori A e O).

Prorogata anche a gratuità dell’inserimento in lista bianca dei veicoli che sostano nelle autorimesse commerciali all’interno della ztl: sarà quindi ancora sospeso il versamento della somma (un euro) per evitare la sanzione rilevata dalle porte telematiche agli accessi alla ztl.

La giunta ha deciso infine di prorogare ulteriormente la possibilità di non spostare l’auto in occasione della pulizia delle strade. Il provvedimento sarà quindi in vigore fino a fine aprile, salvo poi aggiornamenti legati all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.