Al via da oggi l’edizione 2026 del Bando “I Cammini dell’Acqua”. Un appuntamento importante per tutte quei soggetti che in questi anni hanno partecipato alle precedenti edizioni e per tante realtà che nella valorizzazione ambientale hanno grandi progettualità che necessitano solo di un sostegno per diventare realtà.

Ricordiamo che nelle edizioni precedenti (2021 – 2025) Publiacqua ha sostenuto 56 progetti, per un valore complessivo di oltre 454 mila euro.

A presentare il bando Nicola Perini, Presidente di Publiacqua.

Il bando viene pubblicato da oggi sul sito internet di Publiacqua (https://www.publiacqua.it/contatti/richiedi-sponsorizzazione) e l’adesione allo stesso è possibile fino alle ore 24.00 del 9 dicembre 2026.