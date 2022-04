🎧 ‘Home Texstyle’, al via a Firenze la manifestazione dell’arredo tessile

By

Firenze, inaugurata alla Fortezza da Basso, Home Texstyle, la manifestazione internazionale rivolta a tutti i protagonisti del mondo della casa e del settore arredo tessile alla ricerca di un luogo di scambio e d’incontro tra produttori e operatori qualificati.

Questa quarta edizione di Firenze Home Texstyle si svolge dal 1 al 4 aprile, e accoglie buyer, interior designer, concept store, negozi di arredamento, giornalisti, influencer oltre che aziende produttici.

In podcast l’intervista al presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, e all’assessora al turismo, fiere e congressi, del Comune didi Firenze, Cecilia Del Re, a cura di Gimmy Tranquillo.

Tante le novità di questa quarta edizione, come il ricco programma di eventi collaterali con seminari, workshop, presentazioni che vedrà , nei quattro giorni di mostra, la partecipazione di personalità di prestigio internazionale del mondo dell’interior decor, e dell’abitare.

Al suo debutto la mostra UNIQUE TESTYLE che ospiterà per la prima volta, in uno spazio riservato, pezzi unici e iconici fra tradizione e contemporaneità in prestito da alcune delle più importanti manifatture storiche, collezioni museali e istituti di arte, moda & design riconosciuti su scala internazionale. Tessuti d’arte, trame e fili preziosi esposti all’interno di una affascinante Stanza delle Meraviglie, che darà il benvenuto al visitatore all’ingresso del percorso espositivo della mostra.

“Innovazione, sostenibilità e cultura del tessile saranno i punti cardine della prossima edizione di Firenze Home Texstyle che apre, nel 2022, la stagione delle mostre dirette di Firenze Fiera – dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – mettendo in scena l’eccellenza del manufatto tessile attraverso la presentazione dei nuovi campionari e l’organizzazione di eventi collaterali che mixano l’heritage dei maestri d’arte italiani con le spinte futuribili del design e dell’home decor” .

La manifestazione si avvale del supporto di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane e Promofirenze – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze,