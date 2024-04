Hit List! Le novità musicali della settimana – dall’8 Aprile 2024.

In video e audio alcuni dei nuovi brani entrati nella programmazione musicale di Controradio. Nuovi brani da Ohio Players di The Black Keys, il nostro disco della settimana (quello dei Libertines), King Hannah, Maximo Park, Still Corners, Arab Strap, Caribou, una manciata di ottime produzioni dall’Italia “alternativa” che ci piace (A Toys Orchstra, Herself, Grigio Scarlatto, Manitoba feat.Edda, Nervi) e molto, molto altro. Scopriamoli insieme!

Paper Crown (feat. Beck and Juicy J) / The Black Keys



Fever Tree / The Black Keys



Favourite Songs / Maximo Park



Jumua / Sandro Joyeux



Born in Amazement / Alberta Cross & Band of Skulls



Faded Love / Still Corners



SPLAT! / gglum



All I Do / MTJones



Big Swimmer (Special Guest – Sharon Van Etten) / King Hannah



Strawberry Moon / Arab Strap



Shipwreck / Mount Kimbie



Yukka Tree / Mount Kimbie



La Noia Mortale / Nervi



Manitoba – Fiori e baci ft. Edda



NSSP / Grigio Scarlatto



Our Souls / A Toys Orchestra



TVDelica / Herself



Imouhar / Mdou Moctar



Honey (Radio Edit) / Caribou



…e infine, “All Quiet On The Eastern Esplanade” di The Libertines, il nostro Disco della Settimana