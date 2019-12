Hackera il profilo Facebook dell’ex moglie e poi la minaccia: denunciato

Ha hackerato il profilo facebook della ex moglie allo scopo di spiarne la vita privata e ha esposto sotto la casa della donna un pollo acquistato in confezione, minacciandola poi telefonicamente di farle fare la stessa fine.

Per questo motivo un 43enne di Siena è stato denunciato dai carabinieri. Dagli accertamenti sul computer dell’uomo, sequestrato durante le indagini, è infine emerso che aveva presentato un certificato medico con data di rilascio falsificata per il tesseramento presso una squadra di calcio di serie minori.

I carabinieri hanno quindi depositato questa mattina in Procura un’informativa di reato a carico del 43enne per accesso abusivo continuato a un sistema telematico, minaccia grave e falsità materiale commessa da privato in atti pubblici.