Ha 350 grammi droghe tra eroina e cocaina, 18enne arrestato

Sorpreso dai Carabinieri di Livorno un 18enne è stato arrestato con più di 350 grammi di eroina e cocaina e soldi in contanti.

Deteneva 340 grammi di eroina, 14 di cocaina e oltre 8.200 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Per questo i carabinieri hanno arrestato a Livorno un 18enne di origini nordafricane per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso di un monitoraggio nel quartiere Scopaia i militari hanno notato il 18enne a bordo di un motoveicolo in sosta che alla vista della pattuglia si è dato improvvisamente alla fuga a piedi. Dopo un breve inseguimento il giovane è stato raggiunto. Nel bauletto del mezzo su cui sedeva sono stati rinvenuti 20 involucri contenenti complessivamente 14 grammi di cocaina e altri 5 con 13 grammi di eroina. In una successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 325 grammi circa di eroina, un bilancino di precisione e 8.255 euro in banconote di piccolo taglio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro ed il giovane è stato arrestato in flagranza. All’esito del giudizio per direttissima, per il 18enne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.