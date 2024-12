Guns N’ Roses al Firenze Rocks 2025

I Guns N’ Roses sono i secondi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks. I giganti della musica rock mondiale si esibiranno giovedì 12 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per la loro unica tappa italiana. In apertura Rival Sons

I Guns N’ Roses tornano in Italia dopo l’indimenticabile concerto al Circo Massimo di Roma del 2023 e la performance a Firenze Rocks nell’estate del 2018, dove si esibirono come headliner della seconda giornata del festival. Un evento che divenne ancora più memorabile grazie a un’apparizione a sorpresa il giorno seguente, durante il concerto dei Foo Fighters, quando i Guns N’ Roses salirono sul palco per una performance improvvisata di “It’s So Easy”.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 9:00 di giovedì 12 dicembre per gli utenti

iscritti a My Live Nation (registrandosi gratuitamente su www.livenation.it) e sull’app Firenze Rocks (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play). La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 9:00 di venerdì 13 dicembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.

Oggi i Guns N’ Roses hanno annunciato che torneranno on the road con un massiccio tour in Europa e Medio Oriente, che li vedrà protagonisti negli stadi e nei festival per tutta l’estate. Il tour, che prenderà il via il 23 maggio, prevede 24 date e li vedrà esibirsi per la prima volta in Arabia Saudita, Georgia, Lituania e Lussemburgo. Le date vedranno inoltre la potente rock band tornare sui palchi di Bulgaria, Serbia, Turchia, Portogallo, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Germania, Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Polonia, Ungheria e Austria. La giornata del 12 giugno di Firenze Rocks vedrà inoltre i Rival Sons.

