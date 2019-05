Grosseto, Giostrai contro Comune: ‘sfrattati’ senza alternative

Dal 2102 occupano regolarmente un’area nella zona industriale dove hanno anche la residenza. Ora il comune vuole sfrattarli dall’area per metterla ‘a norma’, ma, denunciano i giostrai ‘non ci fornisce alternative’.

In tutto si tratta di una cinquantina di persone (17 minori che frequentano regolarmente le scuole) suddivise in 13 nuclei familiari. Dal 2012 sono stabili nella zona di via della Giordania. “Vogliamo rimanere, pagando naturalmente tutto quello che dobbiamo, come del resto abbiamo sempre fatto” dice Luca Riverdora, portavoce dell’associazione esercenti spettacolo viaggiante di Grosseto