Grey Cat Jazz Festival 2018, i prossimi concerti

Continua la programmazione del Grey Cat Jazz Festival 2018. Questa settimana Steve Coleman, Fabio Morgera trio, Nico Gori, Enrico Rava e molti altri…

Lunedì 13 agosto, ore 21:30, Teatro delle Rocce, Gavorrano

STEVE COLEMAN AND FIVE ELEMENT

Un nuovo progetto per Steve Coleman, ad agosto eccezionalmente in Italia. E’ riconosciuto come una delle figure più influenti della scena musicale afroamericana. Da oltre trent’anni guida il progetto Five Elements. In questo concerto, con lui sul palco due collaudati compagni di viaggio, il bassista Anthony Tidd e il batterista Sean Rickman, oltre al giovane trombettista Jonathan Finlayson e la voce di Kokayi. Elemento fondante della sua musica è il continuo rinnovamento, la ricerca delle forme musicali espressione di cambiamenti, movimento, innovazione, sempre rifiutando etichette di stile e di genere.

Martedì 14 agosto, ore 21:30, Piazza del Museo Archeologico, Vetulonia

SIGURTA’/CECCHETTO/PARETI Trio

Tre leaders, tre forti personalità uniti da una passione comune: il peregrinare incessante nelle terre di confine dove il jazz e le molteplici suggestioni che provengono dai suoni del mondo contemporaneo si fondono. Il lavoro di ricerca timbrica già intrapreso dai tre musicisti con i loro personali progetti trova in questa formazione l’occasione per arricchirsi di nuovi colori e l’ascoltatore è trasportato in un universo espressivo in cui il paesaggio che fa da sfondo alla narrazione muta di continuo per volgersi ora al Mediterraneo, ora in direzione di sonorità più tipicamente urbane e funk.

Giovedì 16 agosto, ore 21:30, Parco di Fonte Vandro, Sassofortino

FABIO MORGERA Trio

Fabio Morgera è sempre stato un amante della musica di Joe Henderson, di Woody Shaw, e di tutto il movimento musicale afroamericano del ’68 e dei suoi risvolti politici e sociali. Quando ha scoperto di essere nato lo stesso giorno di Joe Henderson, sebbene 26 anni dopo, si è immerso ulteriormente nella sua musica. Questo progetto è un tributo alla musica del grande sassofonista americano, un tributo nel quale Morgera usa anche l’elettronica e che sarà tema principale di un disco con ospite Stefano “Cocco” Cantini.

Venerdì 17 agosto, ore 21:30, Ex-Miniera Ravi Marchi, Gavorrano

NICO GORI SWING 10TET

Una produzione targata Pisa Jazz e ideata da Nico Gori che presenta un repertorio formato da brani della tradizione delle storiche big band, di autori come Benny Goodman e Count Basie e brani originali dello stesso Gori, sempre ispirati alla tradizione dello swing anni ’30 e ’40. Seppur con un organico ridotto rispetto alla big band classica, gli arrangiamenti, il sound ricercato e la scelta del repertorio sono volti a recuperare quel rapporto fra musica, spettacolo e ballo proprio delle grandi orchestre jazz di quegli anni.

Sabato 18 agosto, ore 21:30, Castello di Scarlino

ENRICO RAVA E MAKIKO HIRABAYASHI quartet

Enrico Rava, un musicista poliedrico che, ancora oggi, prosegue instancabile nel suo intento di intraprendere nuovi percorsi e collaborazioni artistiche. La collaborazione la pianista Makiko Hirabayahi è nata da un colpo di fulmine professionale avvenuto durante il tour di Enrico Rava in Giappone. Ai due si affianca la coppia ritmica formata da due giovani promesse del jazz italiano, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria.

Domenica 26 agosto, dalle ore 19:00, Piazza Gramsci, Scarlino Scalo

ROMINA CAPITANI – Isola Jazz

La cantante Romina Capitani, in questo progetto prodotto da Grey cat, è affiancata da nomi di spicco della scena musicale jazzistica italiana: Riccardo Galardini alla chitarra, Paolo Corsi alla batteria e il contrabbassista Giacomo Rossi. La sua musica si ispira alla tradizione jazzistica e alle deviazioni contemporanee della scrittura e del cantautorato più intimo ed espressivo.

SUPER BAD – A Funk Experience

Il funk quello puro, un impasto di groove, energia e sezione fiati. Un percorso storico dai primi anni ’80 ad oggi. Dai JB’s a Maceo Parker, da Marvin Gaye a Trombone Shorty passando dai Daft Punk. Il gruppo capitanato dal sassofonista Marco Caponi è composto da sei elementi. Sei musicisti, sei diverse provenienze musicali che si fondono con l’obiettivo di riproporre il sound che sta alla base della loro comune passione. Perchè come direbbe Lui, “It’s all about Love” (M. Parker).