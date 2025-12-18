Gregge sui binari: 20 pecore morte e treni fermi sulla linea Firenze-Pisa

In Toscana circolazione ferroviaria sospesa tra San Romano di Pisa ed Empoli per l’investimento di uno o più animali di grossa taglia da parte di un treno. I tecnici di Rfi sono sul posto per liberare la linea e riattivare il traffico ferroviario.

I treni vengono riprogrammati da Rfi. L’investimento degli animali sarebbe avvenuto vicino ad un passaggio a livello.E’ un gregge di pecore il gruppo di animali investito da un treno sulla linea Firenze-Pisa, tra San Miniato (Pisa) e San Romano. Il treno coinvolto è il Regionale 4035, partito da Firenze in direzione di Livorno. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 15,10.

Il treno é stato fermato e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polfer.

Almeno 20 animali sono morti nell’impatto. Nelle vicinanze del gregge c’erano anche delle persone, forse i proprietari. Al momento non risultano persone coinvolte. Da chiarire il motivo per cui il gregge fosse finito sui binari.

Il treno ha accumulato oltre un’ora di ritardo e una decina di treni sulla linea Firenze-Pisa sono sono stati cancellati. Al momento il treno è ancora fermo in attesa della ricognizione delle forze dell’ordine e del via libera dei responsabili della circolazione.