Grave operaio dopo caduta da tetto capannone nell’Aretino

L’incidente è avvenuto alle 8:47 a Terontola, nel comune di Cortona (Arezzo). Sul posto sono intervenute l’automedica della Valdichiana, un’ambulanza e l’elisoccorso Pegaso 1. Il 38enne ha riportato un trauma agli arti inferiori e ed è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. Sul posto oltre ai carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo e il medico del Lavoro della Valdichiana.