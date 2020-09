Di Giorgi (PD): Vittoria netta, Giani sarà presidente di tutti

“Una vittoria nel segno della tradizione di buon governo del centrosinistra, ma anche del rinnovamento e dell’orgoglio toscano. Sapremo rispondere alle aspettative. Il Pd con il suo 34% è il fulcro della coalizione e rappresenta la solidità e la sicurezza che i toscani vogliono per sé e per i propri figli. Ci proiettiamo nel futuro. È una una grande responsabilità per noi in questo tempo #Covid . So che saremo all’altezza della sfida”.