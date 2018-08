Grande maratona musicale per Dino Campana sabato 18 agosto a Firenze nel 133esimo della sua nascita. Dalle 19.00 alle 24 al Forte Belvedere ad ingresso gratuito. Ospite il cantautore Zibba. Con Massimiliano Larocca, Marco Parente e Secondamarea

Grande maratona musicale per Dino Campana sabato 18 agosto a Firenze. Sarà il cantautore Zibba, tra i finalisti al Festival di Sanremo, l’ospite d’eccezione della grande maratona musicale dedicata a Dino Campana il 18 agosto a Firenze nel 133esimo anno dalla nascita del grande poeta toscano che si terra’ dalle 19.00 al Forte Belvedere.

Il Vento dell’Altrove il gruppo che ha vinto i “Canti Orfici in Musica per Dino Campana – Crisi Nervose e Pazzie Musicali” suonerà in apertura alle 18.00, con loro le letture e le poesie dedicate a Dino Campana, in prima assoluta, di Miro Sassolini, voce storica dei Diaframma, insieme a Monica Matticoli e dei Secondamarea, gia’ vincitori del Premio Bindi, che hanno dedicato un album al grande poeta di Marradi e l’intervento del Centro Studi Campaniani con Pape Gurioli.

Grande finale sempre alla Fortezza Belvedere con i progetti dedicati a Dino Campana dei cantautori Marco Parente e Massimiliano Larocca e l’apertura dei Secondamarea per una serata unica dedicata al rapporto tra la scena musicale indipendente italiana e uno dei piu’ grandi poeti “maledetti” del Novecento. Ospite specile il cantautore Zibba che proporrà alcune sue letture e rivisitazioni personali del grande poeta di Marradi fino a mezzanotte.

0546.646012/349.4461825 , INFO email: [email protected]