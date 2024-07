Gran finale per Pisa Jazz Rebirth con Tommy Emmanuel CGP

Finale di stagione al Giardino Scotto per Pisa Jazz Rebirth 2024 con il grande virtuoso della chitarra Tommy Emmanuel CGP. Martedì 30 luglio 2024 – ore 21.30 Giardino Scotto (PI)

Nominato 𝑪𝑮𝑷 (𝑪𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒆𝒅 𝑮𝒖𝒊𝒕𝒂𝒓 𝑷𝒍𝒂𝒚𝒆𝒓) dalla leggenda Chet Atkins in persona – onore che è stato concesso solo ad altri cinque chitarristi al mondo, Tommy Emmanuel sbarca a Pisa per uno strepitoso finale di stagione.

Un artista che vanta innumerevoli tournée in tutto il mondo, nomination e premi internazionali, in grado di entusiasmare ed appassionare un pubblico eterogeneo sia in termini di gusti musicali che di età anagrafica. La gioia – dice il chitarrista – è sempre presente perché la sto inseguendo attraverso la musica. Vedere la sorpresa negli occhi delle persone vale la pena di vivere e lavorare… Non posso fare a meno di suonare per le persone con tutto il mio cuore, che trabocca di gioia per essere in quel momento che ho lavorato per tutta la vita”.

Aprirà il concerto Andrea Valeri chitarrista pisano che da anni vanta molte collaborazioni con Tommy Emmanuel, che che nel 2024 vince nella categoria Professional il premio Platino al concorso online European Classical Music Visionary Award