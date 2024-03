Gran finale del Florence Korea Film Fest con Jung Jae-il

Il gran finale del Florence Korea Film Fest: con il concerto del musicista Jung Jae-il, autore delle musiche del film premio Oscar “Parasite” e della serie tv “Squid Game”, per la prima volta in Italia, Sabato 30 marzo (ore 21) al Teatro Verdi di Firenze

Il musicista coreano Jung Jae-il, autore delle musiche del film premio Oscar “Parasite” e della serie tv “Squid Game”, è uno degli ospiti speciali degli ultimi due giorni della 22esima edizione del Florence Korea Film Fest (29 e 30/03). Il musicista sarà protagonista di una masterclass dal titolo “Maestro di note: da Parasite a Squid game” venerdì 29 marzo alle ore 11 al cinema La Compagnia e salirà sul palco del Teatro Verdi il 30 marzo alle 21 – con l’Orchestra da Camera Fiorentina accompagnato da tre musicisti tradizionali coreani Choi Young-hoon, Kim Ji-young e Kim Ki-wook – per il suo primo concerto in Italia.

Il concerto (sabato 30 marzo, Teatro Verdi) si inserisce nelle iniziative dell’anniversario della celebrazione dei 140 anni di relazioni tra Italia e Corea, in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano di Roma. Prima del concerto – evento finale del festival il celebre compositore coreano incontrerà il pubblico e gli appassionati in un evento speciale. La sua collaborazione più nota è stata con il regista Bong Joon-ho, per il quale ha composto le musiche di film come “Parasite”, ma ha anche lavorato come produttore di musica tradizionale coreana e ha ottenuto numerosi riconoscimenti per la sua musica e positive critiche, come per la sua colonna sonora per la serie Netflix “Squid Game”.

Informazioni: Florence Korea Film Fes tel: 055 5048516; [email protected] ; www.koreafilmfest.com; Cinema La Compagnia: 055 26845